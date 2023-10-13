أعلن البنك الأهلي المتحد فوز عاطف اسكندر سعيد دوس، بمبلغ 250 ألف دينار في السحب ربع السنوي من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، المؤجل من يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر أكتوبر الجاري والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



وفي اليوم نفسه أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، وفوز 10 من عملائه بـ 1000 دينار لكل منهم، وهم: معن مصطفى السباعي، رامي ماهر محمود عباس، مشعل شويطر سعدي المطيري، هناء محمد ملا حسين عبدالرحمن، حامد إبراهيم عيسى الوزان، أحمد محمد سلام النعامي، عبدالعزيز أحمد محمد الزاير، سليمان سالم محمد الحشاش، معتز عمر الحلاق، نبيل خيري حسن جزماوي.



وبهذه المناسبة، قدم رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي المتحد أمريش يار التهنئة للفائزين، متمنيا لهم دوام التوفيق. وأعرب عن أمله أن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات المقبلة، معربا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.