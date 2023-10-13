توج بنك الكويت الوطني بأربع جوائز مرموقة ضمن فعاليات مجموعة المصارف وشركات التأمين العالمية كوروس «Qorus» للابتكار المصرفي 2023 والتي عقدت في دبي وسلطت الضوء على الابتكارات في مجال الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط.



وفاز البنك بالجوائز ضمن 4 فئات ضمت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وبنك العام 2023 للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المدفوعات، بالإضافة إلى أفضل القنوات المصرفية للحلول المتطورة في فروع الخدمة الذاتية.



وتسلم جوائز البنك رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي منال المطر، ومساعد مدير عام في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية غدير العوضي ورئيس الخدمات المصرفية للأعمال فيصل الفليج ومدير أول منتجات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية أنور البلام.



ومنحت «كوروس» بنك الكويت الوطني جائزة الفئة الذهبية عن أفضل القنوات المصرفية لفروع البنك المتطورة للخدمة الذاتية لتوفيرها خدمات وحلولا مصرفية استثنائية تمكن العملاء من إتمام كافة معاملاتهم بسرعة وسهولة، من خلال أجهزة صراف تفاعلية هي الأحدث في العالم.



وحصد البنك الجائزة البرونزية عن برنامج Bankee ضمن فئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) حيث تعد تلك الجائزة تقديرا للابتكارات التي تقوم بها المؤسسات لدمج الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطتها.



وفاز برنامج Bankee بهذه الجائزة بفضل مساهمته في تعزيز الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة في الكويت.



وفي فئة جوائز أفضل أنظمة المدفوعات فاز البنك أيضا بالجائزة البرونزية لتبينه أحدث التقنيات والخدمات في أنظمة المدفوعات، وتقديمه لباقة من حلول الدفع الرقمية الأكثر تطورا حول العالم.



كما فاز البنك بالجائزة الفضية في فئة بنك العام للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي شهادة على التزام البنك القوي تجاه عملائه من خلال توفير الحلول والخدمات المصرفية الرقمية لتلبية كافة احتياجات العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة.



ومجمـــوعـة المـصارف وشركات التأمين العالمية كوروس «Qorus» يقع مقرها فرنسا وتأسست في عام 1971 من قبل بنوك وشركات تأمين، وهي تخدم المؤسسات المالية في أكثر من 120 دولة، ولها تواجد في العديد من عواصم العالم من بينها بروكسل ودبي وكوالالمبور ولندن، وميلانو وسيئول وطوكيو.



ويعد بنك الكويت الوطني المؤسسة المالية الرائدة في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية. ويحافظ بنك الكويت الوطني على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل فروعا وشركات تابعة في كل من الصين، وچنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والســعـوديـة، والــعــراق والإمارات.