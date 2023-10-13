دارين العلي



أعلنت شركة المشروعات السياحة عن افتتاح مشروع ونتر وندرلاند لاستقبال الزوار بدءا من الاحد المقبل حيث فتح المجال لحجز التذاكر إلكترونيا منذ ظهر أمس الخميس.



وخلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس حضره ممثلون عن الجهات الراعية في شركة stc وبيت التمويل الكويتي، أكد المدير التنفيذي للمشروعات السياحية فاضل الدوسري انه سيتم البدء بتشغيل المشروع يوم الاحد المقبل، لافتا الى أن المشروع حقق نجاحا منقطع النظير في موسمه الاول، حيث بلغ عدد زواره ما يفوق 600 ألف زائر خلال 4 أشهر.



وشكر الدوسري القيادة السياسية على دعم للشركة لإنجاز مشاريعها شاكرا جميع الشركات الراعية للمشروع وخاصة الرعاة البلاتينيين وهم: بيت التمويل الكويتي وشركة STC، معلنا ان الموسم الجديد سيكون بحلة جديدة بعد ان تم تطوير مرافق المشروع بأيدي كوادرنا الوطنية، موضحا ان المشروع سيستمر للثلاث سنوات القادمة وبطاقة تشغيلية تتجاوز الـ 3 ملايين زائر سنويا، لافتا الى اضافة الكثير من المميزات للمشروع ومن أهمها زيادة الطاقة الاستيعابية لتصل الى 15 الف زائر يوميا وزيادة المساحة التشغيلية من 75 الف متر مربع لتصل الى 130 الف متر مربع بزيادة بنسبة 70%، كما سيتم التعاون مع مركز عبدالله السالم الثقافي عبر بوابات خاصة تربط بین المرفقين ما سيتيح التنوع الترفيهي والثقافي للزوار.



وتحدث عن إضافة بوابات الدخول الذكية وإضافة المسار السريع للألعاب وتقديم عروض ترفيهية واستعراضية يومية طوال مدة الموسم وإشراك اكثر من 200 فرصة تشغيلية وتجارية، مؤكدا أن إدارة المرفق ستكون بأيادي الكوادر الوطنية حيث تم تدريب وتمكين أكثر من 200 كادر وطني للعمل بالمشروع مع زيادة عدد الألعاب والأنشطة الى 80 نشاطا.



وذكر ان شركة المشروعات السياحية بعهدها الجديد تطمح لتقديم أعلى مستويات الترفيه ومحاكاة التطور الهائل في مجال الترفيه عالميا لما لهذا القطاع من اهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة، وتسعى إلى الاستفادة القصوى من مرافقها ومواردها المالية وإشراك وتطوير الكوادر الوطنية للعمل في هذا القطاع الحيوي، معلنا عن فتح باب حجوزات التذاكر لمشروع ونترلاند عن طريق تطبيق «المشروعات السياحية».



مميزات الموسم الثاني



٭ زيادة الطاقة الاستيعابية الى 15 الف زائر يوميا.



٭ زيادة المساحة التشغيلية من 75 الف متر مربع الى 130 ألف متر.



٭ التعاون مع مركز عبدالله السالم الثقافي عبر بوابات خاصة تربط بين المرفقين ما سيتيح التنوع الترفيهي والثقافي.



٭ إضافة بوابات الدخول الذكية.



٭ إضافة المسار السريع للألعاب.



٭ تقديم عروض ترفيهية واستعراضية يومية طوال مدة الموسم.



٭ إشراك اكثر من 200 فرصة تشغيلية وتجارية.



٭ زيادة عدد الألعاب والأنشطة الى 80.



«stc» راعٍ بلاتيني للنسخة الثانية من المشروع



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن شراكتها الإستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية لإطلاق فعالية «ونتر وندرلاند الكويت» المشروع الترفيهي الأكبر والأول من نوعه في البلاد في موسمه الثاني.



وخلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في مقر شركة المشروعات السياحية بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية stc م.مزيد بن ناصر الحربي والرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري والرئيس التنفيذي لـ «بيتك» خالد الشملان، أعربت stc عن سعادتها للمشاركة في تجربة وينتر وندرلاند الكويت الثانية، مشيرة إلى انها ستستخدم مواردها وقدراتها بالإضافة الى مجموعة الحلول الرقمية التي تمتلكها لدعم الأهداف الرئيسية التي حددها فريق المشروعات السياحية لتنظيم هذا الحدث الخاص.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة stc م.مزيد بن ناصر الحربي: سعداء بمشاركتنا كراع بلاتيني لواحدة من أكثر الفعاليات الترفيهية المنتظرة في الكويت لهذا العام «وينتر وندرلاند»، وتأتي رعاية ومشاركة stc في هذا الحدث المميز انسجاما مع المبادرات المختلفة التي تطلقها باستمرار كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي، ودورها في دعم قطاع الترفيه وتنمية الاقتصاد الكويتي عبر مختلف المبادرات والفعاليات بهدف منح المجتمع مجموعة غنية من تجارب الترفيه وتعزيز نمط الحياة ورعايتنا لهذا الحدث ليست الاولى في مجال الترفيه حيث إن stc من موقعها الريادي في سوق الاتصالات الكويتي دائما تسعى الى المشاركة وان تكون متواجدة في مختلف الاحداث والفعاليات المهمة والمميزة. وذكر الحربي أن رعاية stc للفعالية بالشراكة الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية تتماشى مع حرصنا على تعزيز المشاركة في مختلف الأنشطة التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: قطاعات التعليم وتمكين الشباب والترفيه والصحة والرياضة، وريادة الاعمال، وغير ذلك من المجالات التي تنصب في مصلحة المجتمع ككل، كما ان رعاية stc للفعالية بالشراكة الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية تتماشى مع الركائز الإستراتيجية التي يقوم عليها برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية المستدام.



وتقدم الحربي بالشكر إلى الفريق التنفيذي في شركة المشروعات السياحية، على مجهوداتهم من أجل الارتقاء بقطاع الترفيه المحلي، مضيفا: كشركة رائدة في قطاع الاتصالات ومجال التحول الرقمي، سوف تكون لنا مشاركة فعالة وتنظيم أنشطة ترفيهية خاصة بنا داخل جناحنا في «وينتر وندرلاند» للأشهر السبعة المقبلة والتي تهدف الى تعزيز التواصل مع المجتمع وجيل الشباب الذي يشكل ركيزة أساسية في مستقبل هذا الوطن.



للمرة الثانية على التوالي



«بيتك» شريك إستراتيجي لمشروع «ونتر وندرلاند»





الشملان: «بيتك» من أكبر الداعمين للمبادرات الإستراتيجية التي تهم المجتمع



شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المؤتمر الصحافي لإعلان انطلاق فعاليات الموسم الثاني لمشروع «ونتر وندرلاند» الكويت.



وخلال كلمته في المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر شركة المشروعات السياحية، قال الرئيس التنفيذي لـ «بيتك»- الكويت، خالد الشملان: مواصلة لجهودنا في المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ شراكات استراتيجية ذات قيمة مضافة للمجتمع، يسرنا ان نعلن اليوم من خلال هذا المؤتمر الصحافي عن مواصلة دورنا كشريك استراتيجي مع شركة المشروعات السياحية الكويتية لإطلاق الموسم الثاني لمشروع ونتر وندرلاند الكويت، وهو أحد ابرز المشاريع الترفيهية في البلاد، والذي حقق نجاحا كبيرا في موسمه الأول.



وأضاف: ان تجديد الشراكة الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية للمرة الثانية على التوالي يؤكد مكانة «بيتك» الرائدة في المسؤولية الاجتماعية وحرصه على المساهمة بالجهود التي تتماشى مع توجه الدولة نحو دعم قطاع السياحة والترفيه داخليا باعتباره قطاعا أساسيا في الاقتصاد ومحركا اقتصاديا مهما في التنمية المستدامة ومصدرا جديدا لخلق فرص عمل للشباب الكويتي.



وأشار الشملان الى أن «بيتك» من أكبر الداعمين للمبادرات الاستراتيجية التي تهم المجتمع في مختلف ركائز استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، مبينا ان مبادرته بدعم مشروع ونتر ووندرلاند ما هو إلا جزء من هذه الاستراتيجية التي يحرص «بيتك» دائما على تنفيذها بالشكل الأمثل انطلاقا مع مكانته كأكبر بنك في الكويت وأكبر مؤسسة على مستوى القطاع الخاص الكويتي.



وأوضح أن «بيتك» من أكبر الداعمين للمشاريع الكويتية المشاركة في فعاليات ونتر وندرلاند ضمن إطار استراتيجيته في دعم المشاريع الشبابية الكويتية، وتنشيط بيئة الأعمال.



ولفت الى أن «بيتك» سيقدم العديد من المفاجآت للعملاء ولرواد ونتر وندرلاند من خلال KFH Zone، تتضمن مسابقات وهدايا وعروضا مختلفة.



واختتم الشملان بالقول: «كانت شراكتنا مع شركة المشروعات السياحية ناجحة ومثمرة.. ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة في تنفيذ مبادرات مختلفة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات»، متمنيا التوفيق للجميع في الموسم الثاني لمشروع «ونتر ووندرلاند».