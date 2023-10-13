بشرى شعبان



أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة التزامها التام بتعزيز بيئة الاستثمار المناسبة في البلاد وتطوير العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى حرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين، ما يسهم بتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.



وقالت الهيئة في بيان صحافي امس إنه في إطار جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل العملية الاستثمارية مع دولة الإمارات شاركت في لقاء أجرته سفارتها يوم الثلاثاء الماضي مع شركات إماراتية مستثمرة في البلاد بحضور سفير الإمارات د.مطر النيادي.



وذكرت أن هذا اللقاء وهو الثاني من نوعه يأتي في سياق سعي «القوى العاملة» لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين الإماراتيين في البلاد من خلال توفير المعلومات اللازمة بالآليات والإجراءات التابعة للهيئة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتوجيهات القانونية والإدارية.