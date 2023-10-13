عبدالعزيز الفضلي



أحال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع المسؤولين عن حادثة فقد طالب «التربية الخاصة» للتحقيق وأمر بإيقافهم عن العمل.



وقال الوزير د.المانع إن الوزارة تعمل حاليا على الوقوف على كل جوانب هذا الحادث والكشف عن ملابساته لتتم محاسبة المقصرين، مشددا على أن «سلامة الطلبة هي أولويتنا القصوى». كما أكد حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية آمنة لطلبتها واتباع إجراءات إدارية سليمة ومتكاملة في مدارسها.



من جانب آخر، دعت وزارة التربية الإدارات المدرسية، إلى ضرورة تفعيل برنامج «تيمز» لإدراج الواجبات المدرسية من قبل المعلم وتسليمها من قبل المتعلمين.



وقالت مديرة إدارة نظم المعلومات هدى المطيري في كتاب وجهته لوكيل وزارة التربية: بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وانطلاقا من حرصنا على تطور التعليم عن بعد، يرجى التكرم والإيعاز بمخاطبة قطاع التعليم العام بتفعيل برنامج «ميكروسوفت تيمز» في المدارس، حيث يتيح إمكانية إدراج الواجبات المدرسية من قبل المعلم وتسليمها من قبل المتعلمين وتشجيع المعلمين والمتعلمين على حصص التقوية والدروس الإضافية، وسهولة التواصل بين المدرسة والطلاب وأولياء أمورهم.