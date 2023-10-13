أسامة دياب



نظمت سفارة الهند لدى البلاد عرضا ترويجيا بعنوان «استكشاف الهند المذهلة» للترويج للسياحة في الهند واشتمل العرض على ندوة تضمنت عروضا تقديمية عن السياحة في الهند، وحلقات نقاشية شهدت تفاعلا حيويا بحضور أكثر من 150 من ممثلي وكالات السياحة والسفر في الكويت.



بدوره، قال السفير الهندي لدى الكويت د. آدرش سويكا إن بلاده طورت بنيتها التحتية السياحية لتقديم تجارب سياحية وثقافية متنوعة ومميزة لزوارها، مشيرا إلى الإمكانات السياحية الهائلة التي تمتلكها بلاده والتنوع الثقافي الكبير الذي يميزها.



وأضاف سويكا أن الهند تقدم سياحة متكاملة من خلال التنوع الثقافي فيها ووجود بيئات طبيعية خلابة ومختلفة إلى جانب وجود أكبر عدد من الفنادق والمنتجـعـــات الصحـيـــة والترفيهيــة و42 موقعــا مسجلا كموقع للتراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) من شأنها إثارة اهتمام السياح مهما اختلفت اهتماماتهم.



وأوضح أن تطور البنى التحتية الهندية من مطارات وسبل مواصلات مثل القطارات المرافئ وتعبيد الطرق السريعة يجعل من الترحال والوصول إلى الهند وولاياتها المختلفة اكثر سهولة وسلاسة عن ذي قبل مبينا أن التوجه الرقمي للمنشآت والخدمات المختلفة سيسهل بدوره على السياح استكشاف الهند وخباياها.



وأفاد بأن الهند تتمتع بميزة إضافية مقارنة مع معظم دول العالم وهي أن أسعار الإقامة والسفر والمستلزمات اليومية في المتناول.



وعن استخراج تأشيرات الدخول ذكر أن السفارة الهندية تصدر التأشيرات (الفيزا) للكويتيين خلال يوم واحد تتيح لهم الدخول للهند والخروج منها بعدد غير محدود من السفرات ولمدة ستة اشهر.



وتخلل اللقاء عدد من العروض التقديمية للأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها الهند للسواح قدمها مسؤولون ومديرو شركات السياحة الفنادق والمنتجعات المشهورة في الهند بالإضافة إلى مشاركة بعض المسافرين لتجربتهم في السفر وتنظيم الرحلات إلى الهند.