التقى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية أخاه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني وتوسيع أفق التعاون بين البلدين الشقيقين ومناقشة الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة والأمور ذات الاهتمام المشترك.



واكد على عمق العلاقة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشددا على ضرورة زيادة التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والتداعيات التي تمر في المنطقة. حضر الاستقبال من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية د.ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية د.هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية. فيما حضره من الجانب الكويتي سفيرنا لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، والشيخ م.حمود المبارك الحمود الصباح الوكيل المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.



هذا، وعاد الشيخ طلال الخالد إلى البلاد بعد زيارته إلى الرياض على رأس وفد أمني.