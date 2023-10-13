يقول الله عز وجل (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى).



يخبرنا الله تعالى بكمال رسالته، وأن هذا الكمال ممتد منذ بدء البشرية، فشرع الله من الدين الذي أوحيناه إليك يا محمد، وهو الإسلام، وما وصى به نوحا ان يقوم به ويبلغه، وما وصى به ابراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، ويبين ان كلمة الحق حملها المرسلون منذ بداية آدم حتى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم أن اقيموا الدين بالتوحيد وطاعة الله وعبادته دون سواه.



هذه الكلمة العظيمة أن تؤدي ما أمرك الله به ولا تتفرق في دين الله، فإن الأصل واحد، والمرجع واحد، والذي انزل هذا الدين هو الواحد الأحد، لذلك لا مسوغ للاختلاف في الدين الذي أمركم به عز وجل.



ولا تتفرقوا على وصية الله لأهل الإيمان على مر العصور وما تفرق المشركون بالله في اديانهم إلا من بعد ما جاءهم العلم، وقامت الحجة عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد واتباع الهوى وارادة الظلم.



عدل الله عز وجل



(ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم).



الله يفعل ما يشاء، ولولا كلمة سبقت من ربك يا محمد بتأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى، وهو يوم القيامة، لقضى بينهم، وكتب الله في قضائه ألا يعاقبهم بالإبادة في الدنيا، وإنما اختار وقدر ان يكون يوم ترجع الخلائق كلها الى الله، ويؤخر العذاب عنهم الى يوم القيامة.



الأمر بالاستقامة على أمر الله



(فلذلك فادع واستقم).



ادع الى دين الله ولا تتفرق، ادع يا محمد عباد الله واستقم كما أمرك الله، ولا تتبع أهواء الذين انحرفوا، وادع انت يا مؤمن شخصيا، انشغل بنفسك، وادع غيرك واعمل بما ينفعك انت وفق مراد الله بأن تأتي بكل ما امرك الله به على قدر استطاعتك، وقل: صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء وأمرني ربي أن أعدل بينكم في الحكم، الله ربنا وربكم، لنا ثواب اعمالنا الصالحة ولكم جزاء أعمالكم السيئة، لا جدال بيننا وبينكم بعدما تبين الحق، الله يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة فيقضي بيننا بالحق فيما اختلفنا فيه، وفي هذا الخطاب يبين الله تعالى ان المسلم يؤمن بكل ما أنزل الله في الكتاب.



(الله يجمع بيننا)، هنا يتضح من الذي لزمه الحق ومن الذي ادعى عليه الحق، فإليه المرجع، فافرح أيها المؤمن لأنك على حق وهذه بشارة لأهل الإيمان وتحذير للكافر لأن وبال عمله وباء عليه فيجازي الله كلا بما يستحق.



(والذين يحاجّون في الله من بعد ما استجيب له).



مازال الكافرون يجادلون في دين الله وحجتهم منتهية وعليهم، وخصومتهم باطلة ذاهبة عند ربهم، وعليهم غضب في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب شديد وهو النار.



الزجر عن طول الأمل



(الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان).



عندما تتضح لك البراهين والأدلة وتنكرها فتكون دخلت في تهديد الله لك بالعذاب، فالله الذي أنزل القرآن وسائر الكتب المنزلة بالصدق وأنزل الميزان وهو العدل ليحكم بين الناس، يقول الإمام السعدي: أنزل الله الكتاب فيه الدلائل الشرعية والميزان، لكي يقام العدل به، فالعقل والدين لا يتنافيان والعدل والايمان لا ينفكان.



(وما يدريك لعل الساعة قريب)، تخيف أهل الايمان ولكنها تحمل لهم البشارات خوفا من التقصير وهم يعلمون انها الحق، وأما الكفار فيستعجلون بها سخرية منهم واستهزاء.



خزائنه لا تنفد



(الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز)، لطف الله لا يدركه عقل، بلطفه تعالى يجبر الكسير وييسر العسير، لطف الله يطمئن القلب ويريحه، يوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء وفق حكمته، وهو القوي الذي له القوة كلها وله العزة الكاملة، عزيز في انتقامه من اهل المعاصي، فلا يغرنك لطف الله.



(ألقيت هذه المحاضرة في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)