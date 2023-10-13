منصور السلطان



استطاع رجال دوريات إسناد مديرية امن الجهراء إلقاء القبض على شخص من أرباب السوابق وبحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاط في منطقة تيماء.



وقال مصدر امني إن «السوابق» ضبط عقب الاشتباه في سيارة متوقفة ومحاولة هروب فاشلة، وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على كيسين من الشبو وأدوات تعاط، مشيرا الى أن المتهم اعترف أمام رجال الاسناد بتعاطي المخدرات والاتجار بها، وعليه تمت إحالته والمضبوطات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. من جهة أخرى، ألقى رجال دوريات مديرية أمن الأحمدي فجر أمس القبض على شخص يتعاطى المواد المخدرة وبحوزته سيجارتا حشيش خلال مروره على نقطة تفتيش في منطقة المهبولة.



وعليه تمت إحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. الى ذلك، أحال رجال دوريات إسناد مديرية امن الأحمدي شخصين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهما في منطقة أم الهيمان وهما بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات للتعاطي. وضبط الشخصان بعد رصد مركبة تسير بطريقة متعرجة ومثيرة للانتباه، وتبين من خلال الاستعلام الأمني ان سائق السيارة من أرباب السوابق، وعثر بحوزتهما على سيجارة حشيش وحبة صغيرة سماوية اللون وكيسين يوجد بهما حشيش و5 حبات لاريكا وكيس بداخله 4 حبات لاريكا.