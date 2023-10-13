

محمد الجلاهمة



أسعف 3 أشخاص الى العلاج الى مستشفي العدان للعلاج من إصابات متفرقة اثر حادث بين أربع مركبات وعبر حادثين منفصلين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية مساء أمس الأول يفيد بوقوع حريق مركبة وتصادم 4 مركبات على طريق الدائري السابع. وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء من مركز البيرق إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرقة تبين أنه حريق مركبة على طريق الدائري السابع تسبب في ازدحام بالشارع الذي نتج عنه تصادم بين 4 مركبات بنفس الموقع وتم التعامل مع الحادثين وأسفر التصادم عن إصابة 3 أشخاص تم تسليمهم الى جهات الاختصاص.



من جهة أخرى، لحقت بوافد من آسيوي إصابات متفرقة جراء انقلاب سيارته على طريق السالمي. وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حادث انقلاب من قبل مرتادي الطريق، وعلى الفور توجهت الدوريات والإسعاف، وتبين أن الحادث كان من طرف واحد، وهو لقائد مركبة من الجنسية الآسيوية وإصابة طفيفة، حيث حضر للموقع الطيران العمودي.