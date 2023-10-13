محمد الجلاهمة



أصدرت محكمة الجنح المفوضة حكمين جديدين بتغريم مواطنة ونزيل في السجن المركزي 500 و1000 دينار، تطاولا وشتما طبيبة وطبيباً على التوالي أثناء تأديتهما عملهما. ففي القضية الأولى قضت محكمة الجنح بتغريم مواطنة 500 دينار وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بعد قيام المتهمة وأثناء تواجدها على كرسي متحرك في قسم الولادة بالصراخ مطالبة بدخولها قبل الحالات الحرجة والطارئة ورغم تهدئة المجني عليها للمتهمة ومطالبتها بالانتظار قليلا إلى حين الانتهاء من علاج الحالات الطارئة إلا أن المتهمة صرخت



على الطبيبة وشتمتها وخلصت المحكمة إلى إدانة المتهمة وتغريمها 500 دينار بعد تقديم المحامية ايلاف الصالح، بصفتها وكيلة عن الجمعية الطبية الكويتية، الأدلة الدامغة على ارتكابها جريمتي السب وإهانة موظف عام أثناء أداء عمله بشهادة الشهود.



وفي القضية الثانية، قضت المحكمة بتغريم نزيل في السجن المركزي 1000 دينار بعد إدانته عن تهمتي السب وإهانة طبيب أثناء أداء عمله. وتتلخص التفاصيل عندما طلب النزيل المتهم من الطبيب المجني عليه أدوية معينة لا تتناسب مع حالته المرضية، وبعد رفض الطبيب صرف الأدوية للمتهم شتمه بصوت عال أمام الآخرين أنت مو محترم أنت أقل من محترم بشهادة الشهود الحاضرين وقت الواقعة.