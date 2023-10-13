عبدالكريم أحمد



قضت محكمة الأسرة بتطليق مواطنة من زوجها للضرر لعدم توفيره مسكنا مناسبا للزوجية مع حفظ كل حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق ممثلة بالنفقة الزوجية والعدة والمتعة.



كما رفضت المحكمة دعوى أقامها الزوج مطالبا بفسخ عقد الزواج بعد مرور شهر عليه بذريعة خداعه من زوجته بعدم إبلاغه بإجرائها عملية تكميم قبل زواجهما.



وأكدت المحامية آلاء السعيدي تضرر موكلتها من عدم توفير زوجها مسكنا مناسبا للزوجية، فضلا عن محاولته إجبارها على رد المهر دون سند من القانون والعرف.



وردا على ادعاء الزوج بغشه بعدم إبلاغ زوجته له بإجرائها عملية تكميم، شددت السعيدي على أن إجراء عملية التكميم لا يفسخ عقد الزواج كونها لا تعد عيبا بل حجة للطلاق بعد مرور أيام أو أشهر على هذا العقد.