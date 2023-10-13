منصور السلطان



أسفرت حملة لدوريات إسناد عمليات المديرية امس في مناطق القصر وعلى الطرق الخارجية عن ضبط 4 أحداث كويتيين يقودون سيارات من دون رخص قيادة باستهتار ورعونة معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، بالإضافة الى ضبط شخص يقود «بانشي» مسروق.



وقال مصدر أمني ان الأحداث الاربعة ضبطوا في منطقة القصر وحررت لهم مخالفات وهي قيادة مركبة من دون رخص سوق والقيادة باستهتار ورعونة وتركيب عوادم تطلق أصواتا مزعجة، وأحيلت المركبات التي كانوا يستقلونها إلى كراج الحجز، فيما ضبط البانشي المبلغ عن سرقته عند احد مداخل منطقة الجهراء وأحيل الى المخفر.