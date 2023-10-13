أتم العلماء في المعهد الملكي النيوزيلندي للعلوم والتكنولوجيا رسم خريطة كاملة للقارة الثامنة الغارقة في العالم.



وأكمل العالم النيوزيلندي نيك مورتيمر وضع خريطة لقارة «زيلندا الغارقة»، التي ظهرت على الأرض قبل 80 مليون عام. وتم نشر الدراسة بهذا الشأن على الموقع الإلكتروني للاتحاد الجيوفيزيائي الأميركي.



يذكر أن العلماء قدموا تقارير أولية عن وجود قارة مجهولة منذ عدة أعوام، ثم توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن القارة الغارقة تقع في الجزء الجنوبي الغربي من المحيط الهادئ، وتقدر مساحتها التقريبية بنحو



5 ملايين كيلومتر مربع.