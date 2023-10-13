دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة السوريين، الى البحث عن بدائل لكل ما طاله الغلاء المنفلت الذي لا يجد من يضع له حدا. وليست مستحضرات العناية الشخصية استثناء، إذ ارتفعت اسعار الصابون والشامبو بشكل كبير، حيث يتراوح سعر العبوة بين 15 و30 ألف ليرة بحسب حجمها ونوعها، وقد يصل الى 60 الف ليرة سورية للعبوة من الماركات المشهورة، بحسب تقرير لموقع «أثر» الالكتروني، وبالتالي أصبح «الظرف» الذي يحوي كمية قليلة من الشامبو للاستخدام مرة واحدة هو الخيار الأنسب للشراء.



ويقول أحد أصحاب محلات بيع المنظفات في منطقة الصناعة بمدينة دمشق: «الطلب على ظروف الشامبو أكثر من العبوات»، وبحسب البائع «أقل سعر عبوة شامبو يبدأ من 15 ألفا وحجمها صغير جدا لا يناسب العائلة الكبيرة، فالاتجاه لشراء الظروف كبير جدا وتنفد الكمية من المحل بسرعة كبيرة» بحسب ما نقل تقرير لموقع «أثر».



وأضاف: «الظرف الواحد يكفي للاستحمام مرة واحدة وسعره 750 ليرة، وتوجد أنواع كثيرة من هذه الظروف نطلبها من الشركات أكثر من طلب العبوات».



«3 ظروف بـ 2000» عرض يشد انتباه المارة من الأهالي بحسب ما قال صاحب بقالة تبيع الشامبو أيضا في باب مصلى، مؤكدا أن الإقبال على شراء الظروف في الفترة الأخيرة ازداد بشكل كبير، أما شراء العبوات فانخفض وأصبح حكرا على العبوات ذات السعر المنخفض مهما كانت جودتها رديئة.



صاحب محل آخر في منطقة المزة يقول لذات الموقع: إن الطلب على ظرف الشامبو كبير بسبب سعره المنخفض والملائم لجيبة الأفراد، فعبوات الشامبو أصبحت عبئا على جيوبهم.



أما الصيدلي محمد الطويل فيوضح أن شراء عبوات الشامبو في الصيدلية انخفض بنسبة 80% والشامبو الأجنبي لم يعد مرغوبا ولا طلب عليه نظرا لسعره المرتفع، والشامبو الوطني الأقل سعرا يسجل طلبا جيدا.