بيروت ـ أحمد عز الدين



ندد مجلس الوزراء اللبناني بما وصفها «إبادة منظمة تطال الأطفال والمدنيين وما تتعرض له الأحياء السكنية من تدمير وحشي ممنهج»، مدينا سكوت المجتمع الدولي.



وناقش مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية بعد ظهر امس الحرب الاسرائيلية على غزة وموضوع النزوح السوري وشارك في الاجتماع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي طلب منها ان تكون على استعداد تام لمواجهة اي تطورات.



بعد الاجتماع، تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باسهاب عن الوضع وما جرى مناقشته في مجلس الوزراء وقال: نظرا الى خطورة الأوضاع ودقة المرحلة وطنيا واقليميا، عقدنا جلسة لمجلس الوزراء ناقشنا خلالها المستجدات الراهنة في جنوب لبنان وفلسطين، كما ناقشنا التقرير الدوري المتعلق بتنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر سبتمبر والمتعلق بموضوع النزوح السوري وتداعياته.



وأضاف: أكدنا خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة ودقتها. فالمواجهات العنيفة الدائرة في غزة وحولها، تبتعد بالمنطق عن أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار والسلام. أما أسبابها فباتت معروفة، وهي غياب الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، كما ان التعدي المتكرر والمتمادي على المقدسات الاسلامية والمسيحية أجج المشاعر ليس لدى الفلسطينيين فقط بل لدى كل مؤمن بالاديان السماوية. فنحن جميعا معنيون بما يجري هناك وطنيا وعاطفيا وانسانيا، ولا يمكن أن نكون الا الى جانب الحق والعدالة.



وقال ميقاتي: إنني على تواصل، ليس فقط مع المسؤولين الدوليين، الذين اتصلوا بنا طالبين السعي لتهدئة الاوضاع، بل أيضا مع كافة القوى السياسية الفاعلة في لبنان، للطلب اليهم ضبط النفس وعدم الانجرار الى المخططات الاسرائيلية. ودعا القوى الفاعلة في المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الامن، الى تحمل مسؤولياتها والضغط لوقف اطلاق النار في غزة، والبدء بمفاوضات تؤدي الى وقف دوامة العنف وعودة الهدوء. وبالتوازي يجب العمل على تنفيذ مبادرة السلام العربية التي اقرت في القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 كخارطة طريق وحيدة لاحلال السلام واعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.



وشدد على دور الجيش في حماية الامن والاستقرار وعلى التعاون الوثيق بين الجيش والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، وعلى ضرورة الاستقرار الامني.



وقال ميقاتي انه طلب من وزير الخارجية تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي ضد اسرائيل على خلفية اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان.



وفي ملف النزوح السوري، أكد ان مقاربته تأتي من دوافع حماية مصلحة لبنان واللبنانيين. وأن المعالجة الجدية لهذا الملف لا تتم بالمواقف والمزايدات الشعبوية ولا بالتحريض بل بالتروي والعمل الدؤوب وتحمل المسؤولية بين كل الوزارات والادارات والاجهزة. واردف أن الطريق الصحيح لمعالجة هذا الموضوع تبدأ بجمع اللبنانيين على موقف واحد موحد يهدف إلى عودة النازحين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن من دون التسبب بمشكلات لا داعي لها بين اللبنانيين ولا بينهم وبين أشقائهم السوريين.



وتطرق الى استمرار مقاطعة بعض الوزراء لعمل مجلس الوزراء فقال: إن المقاطعة لا تجدي بعد أن كرس المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 6 تاريخ 30/5/2023، دستورية جلسات مجلس الوزراء وقانونية الآلية المعتمدة لاتخاذ المقررات وكذلك مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي برد الطعون المقدمة من بعض الوزراء المقاطعين، فإلى متى المكابرة من غير طائل ودون فائدة والمركب مهدد بالغرق في كل يوم.