يحيى حميدان



يواصل فريق الكرة بنادي الكويت تدريباته اليومية بجدية عالية، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية.



ومن المقرر أن يلتقي «الأبيض» والجهراء وديا غدا السبت في إطار استعداداته للقاء خيطان 20 أكتوبر الجاري في الجولة الخامسة من دوري «زين» الممتاز، قبل أن يسافر إلى مدينة جدة السعودية للقاء أهلي حلب السوري بعدها بأربعة أيام في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من كأس الاتحاد الآسيوي.



وقد عاد للتدريبات الجماعية في الفريق الكويتاوي كل من لاعب الوسط المغربي مهدي برحمة والمهاجم إبراهيم كميل بعد غيابهما عن المباريات في الفترة الماضية بسبب الإصابة.



وحصل برحمة وإبراهيم كميل، على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما.