مبارك الخالدي



في تجربة قوية ومفيدة، خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم من مضيفه منتخب الإمارات 0-1 في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء أمس على ستاد «آل مكتوم» في دبي في إطار استعدادات المنتخبين لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027 والمقرر انطلاقها الشهر المقبل، سجل الهدف طحنون الزعابي (26).



وكشفت التجربة القوية حاجة منتخبنا لتصحيح بعض النقاط الفنية قبل التصفيات، ودخل «الأزرق» المباراة بتشكيلة مكونة من: عبدالرحمن كميل في حراسة المرمى، وفي الدفاع مشاري غنام وحسن حمدان وحمد حربي وفهد الهاجري، وفي الوسط أحمد الظفيري وسلطان العنزي وبدر طارق ومحمد دحام، وفي المقدمة عيد الرشيدي وشبيب الخالدي الذي لم يظهر بمستواه المعهود.



في الربع ساعة الأولى من الشوط الأول فاجأ «الأزرق» مضيفه بأسلوب الضغط العالي، وتواجد في مناطقه الدفاعية بالتمرير السريع، وكاد ان يتقدم في التسجيل باختراق محمد دحام لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن للحارس علي خصيف (6)، ليعود بعدها الإماراتي إلى المباراة ويفرض سيطرته على الكرة. في المقابل، عانى «الأزرق» على مستوى الخط الخلفي، ومن خطأ مشترك بين الحربي وحمدان وصلت الكرة لطحنون الزعابي الذي سدد الكرة في شباك الحارس كميل (26)، وكان كميل في المكان الصحيح لإبعاد كرة ثابتة نفذها المتألق يحيى الغساني (31).



وفي الشوط الثاني واصل الإماراتي أفضليته وكان اكثر خطورة وكاد كايو كانيدو ان يضيف هدفا آخر لكن كرته مرت بجوار القائم الايسر للحارس كميل (55)، ودفع المدرب روي بينتو بعدة تبديلات في محاولة للعودة، وسدد دحام كرة ثابتة ابعدها الحارس خصيف الى ركنية (69)، كما ذهبت رأسية الخالدي بعيدة عن المرمى (80)، لتنتهي المباراة بفوز الإمارات.



أدار اللقاء بجدارة طاقم التحكيم المصري بقيادة ابراهيم نور الدين، وانذر أحمد الظفيري ومحمد دحام، ومن الامارات عبدالله ادريس وعلي مبخوت وعلي سالمين.