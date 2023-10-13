مبارك الخالدي



أجرى منتخبنا الوطني الأولمبي أولى حصصه التدريبية في العاصمة القطرية (الدوحة) مساء امس، وذلك استعدادا لمواجهة المنتخب القطري الأحد المقبل في مباراة ودية.



وكانت بعثة الازرق قد وصلت الى الدوحة امس في إطار برنامج قصير ضمن تحضيرات المنتخب المجدولة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقرر اقامتها في قطر ابريل المقبل.



وكان تجمع المنتخب قد انطلق الأسبوع الجاري، حيث تدرب الازرق على مدار أربعة أيام متوالية في ملعب ستاد جابر الفرعي بقيادة المدرب البرتغالي ايمليو بيكسي الذي اعلن وقتها قائمة ضمت 23 لاعبا لرحلة الدوحة أبرزهم اللاعب ابراهيم كميل العائد من إصابة حرمته من المشاركة في التصفيات الآسيوية.