يحيى حميدان



عاد إلى البلاد ظهر أمس وفد منتخبنا الوطني لكرة الصالات قادما من العاصمة البحرينية (المنامة) عقب انتهاء مشاركته في تصفيات المجموعة السادسة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في تايلند خلال شهر أبريل المقبل.



وحصل «الأزرق» على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوزه أول من أمس على المستضيف البحرين 5-3 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي «الأحمر» على رصيده السابق بـ 6 نقاط، علما أن المنتخبين ضمنا التأهل مسبقا، فيما احتل منتخب تيمور الشرقية المركز الثالث برصيد 3 نقاط إثر فوزه على بروناي 8-0، ليبقي الخاسر في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.



وسجل أهداف منتخبنا في مرمى البحرين كل من ناصر العلبان (هدفان) ومحمد العجمي وسليمان البعيجان وعلي الإبراهيم.



وحرص سفيرنا لدى البحرين الشيخ ثامر الجابر على متابعة مباراة «الأزرق» والبحرين وتفاعل بشكل واضح مع لاعبي المنتخب عقب تحقيق الفوز والعلامة الكاملة.



هذا، وسيعقد مسؤولو «أزرق الصالات» اجتماعا غدا السبت لوضع خارطة الطريق للفترة المقبلة والتي سيشارك خلالها منتخبنا في دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات في تايلند خلال فبراير المقبل، وكذلك نهائيات كأس آسيا في تايلند أيضا.