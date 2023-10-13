هادي العنزي



تغلب الكويت على نظيره الأهلي المصري 87-84 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على صالة نادي الغرافة القطري، ليحرز «العميد» المركز الثالث في بطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة التي اختتمت مساء أمس في العاصمة القطرية الدوحة، فيما حل الأهلي بالمركز الرابع.



الى ذلك، توج فريق بيروت اللبناني بطلا لبطولة الأندية العربية لكرة السلة الـ 35 للرجال، بعد تغلبه على نظيره سلا المغربي 86-75، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة نادي الغرافة.



وقد جاءت مواجهة «بيروت» وسلا المغربي من جانب واحد في أغلب فتراتها، تمكن فيها الفريق اللبناني من بسط أفضلية واضحة على خصمه دفاعا وهجوما، وتألق من «بيروت» نجمه علي حيدر، والمحترف الأميركي ميتشل.



وبالعودة إلى مباراة الكويت مع الأهلي، جاء الربع الأول بأفضلية «كويتياوية» بفضل «ثلاثيات» الهاييتي كادي لالان، وعدم مجاراة خصمهم بالنسق ذاته، ليخرج «الأبيض» متقدما بفارق 7 نقاط (33-26)، وتبادل الفريقان الأدوار في الربع الثاني، حيث دخل لاعبو الأهلي أجواء اللقاء بشكل أكثر فاعلية، وتمكنوا من معادلة النتيجة من معادلة النتيجة، ساعدهم بذلك توقف لاعبو «الأبيض» عن التسجيل، ليواصل «الأحمر» تقدمه، ويخرج متقدما بـ 5 نقاط (49-44) في نهاية النصف الأول من المواجهة.



وتحسن أداء بطل العرب في النسخة الماضية في الربع الثالث، مستعيدا زمام المبادرة بفضل الرميات «الثلاثية» لمحمد عدنان، وماركوس هانت، وفهد الظفيري ليخرج متقدما 65-62، وفي الربع الأخير حافظ «العميد» على تفوقه رغم خروج هانت للإصابة ولالان بالأخطاء الخمسة، ليخرج فائزا بالمباراة والميدالية البرونزية.



من جهة أخرى، حدد اتحاد كرة السلة موعد إقامة مواجهة كأس «السوبر» التي تفتتح الموسم الرياضي 2023-2024 بين فريقي الكويت والقادسية في 6 مساء الأحد 22 الجاري، على أن يبدأ بعدها منافسات الدوري العام في 19 نوفمبر المقبل، بمباراتين تجمع الأولى بين النصر والصليبخات، فيما تجمع الثانية بين القادسية والتضامن.