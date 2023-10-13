هادي العنزي



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم نادي السالمية مع نظيره برقان مساء غد السبت، في مباراة ودية تحضيرية للفريقين، قبل استئناف الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى، وقد لعب السماوي أول مباراة ودية له في فترة التوقف الدولي الحالية مساء أمس مع الفحيحيل.



ويسعى الجهاز الإداري للسماوي بقيادة د. محمد المشعان لرفع الجاهزية الفنية، وزيادة الانسجام بين اللاعبين، ومعالجة العديد من التفاصيل الصغيرة، والأسلوب العام للفريق وصولا إلى أفضل بداية ممكنة تعوض بها المركز المتأخر الذي يحتله السماوي حاليا (السابع بـ 3 نقاط) بعد انتهاء 4 جولات للمسابقة، وسوف يلتقي السماوي الجهراء 21 أكتوبر الجاري في الجولة الـ 5 لدوري زين للدرجة الممتازة، ويفتقد الفريق جهود عذبي شهاب ومهدي دشتي اللذين يشاركان حاليا في المعسكر التدريبي لمنتخبنا الوطني الأول في دبي بالإمارات.