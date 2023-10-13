هادي العنزي



أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات حمود ماجد استعادة جميع المصابين الخمسة الذين افتقدهم الفريق في الأسابيع الماضية، ويواصل الفريق تدريباته اليومية تحضيرا لمواجهة الساحل في الجولة الخامسة لدوري زين للدرجة الأولى، والمزمعة إقامتها 25 أكتوبر الجاري. ويسعى الجهاز الإداري للصليبخات للعب مباراتين وديتين مع فرق القادسية، أو الكويت، أو العربي، أو كاظمة، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك بعد تجربة أولى مع خيطان خسرها الأحمر 0-2 الثلاثاء الماضي.



وأشاد ماجد بالتزام اللاعبين بالتدريبات اليومية وحرصهم على تقديم صورة مغايرة عما ظهر عليه الفريق في الجولات السابقة، وقال لـ «الأنباء»: «نعول على الروح العالية التي أظهرها الفريق في الأيام الماضية، والجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.