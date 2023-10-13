صرح مصدر مسؤول في نادي الزمالك بأن إدارة القلعة البيضاء تلقت خطابا من المحكمة الرياضية الدولية بتخفيض الغرامة الموقعة على النادي في قضية لاعبه المغربي السابق خالد بوطيب من مبلغ 2.9 مليون يورو إلى 1.9 مليون يورو. وقال المصدر إنه سيتم عمل استئناف جديد خلال الساعات المقبلة لاستبعاد قيمة الضرائب والمطالبة بتخفيض 30% من قيمة الغرامة.



وكان بوطيب قد حصل على حكم من الاتحاد الدولي ضد الزمالك بعدما انقطع عن تدريبات الفريق ورفض الخضوع لعملية جراحية في الركبة بحسب رؤية الجهاز الطبي لتقرر الإدارة وقتها فسخ عقد اللاعب المغربي مطلع عام 2020.



وفي الشأن الفني، تجددت إصابة حارس الفريق محمد عواد على مستوى الركبة، ما اضطر الجهاز الطبي لإبعاده عن التدريبات الجماعية، على أن يؤدي تدريبات تأهيلية وفقا لبرنامج علاجي خاص، كما قرر محمد أسامة طبيب الفريق عمل أشعة جديدة ليوسف أوباما للاطمئنان على تطورات الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.



من جانب آخر، حدد مجلس إدارة الأهلي يومي 17 و18 نوفمبر المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية العادية للنادي بالمقر الرئيسي بالجزيرة لمناقشة الميزانية والحساب الختامي.



ويتضمن اجتماع الجمعية العمومية العديد من البنود منها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضا في سلطات الجمعية العمومية، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30-6-2023، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.