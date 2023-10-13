تنطلق اليوم منافسات الفرق التي تعد المسابقة الأخيرة في بطولة العالم للبولينغ للرجال والسيدات التي تستضيفها الكويت وتستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، حيث تأمل جميع المنتخبات المشاركة تقديم مستويات متميزة وتحقيق مراكز متقدمة خلال المسابقة التي تعتبر الأقوى والأهم في منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 400 لاعب ولاعبة من مختلف قارات العالم، وكان لقارة آسيا النصيب الأكبر من الميداليات.



ويسدل الستار على منافسات البطولة بعد غد الأحد بعدما قدمت الكويت نموذجا يحتذى ونسخة استثنائية من بطولة العالم التي تعد الأقوى على الإطلاق بين مسابقات لعبة البولينغ. من جهته أكد اللواء أحمد نصر رئيس الاتحاد المصري للبولينغ أن الكويت أبهرت العالم بتلك الاستضافة سواء على مستوى التنظيم أو حفل الافتتاح، وكذلك مجمع البولينغ الذي يعد طرازا فريدا وتحفة معمارية رياضية.



وأكد أن منافسات البطولة جاءت قوية في ظل مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين في العالم، معربا عن شكره للجنة المنظمة وفي مقدمتها الشيخ طلال المحمد الذي حرص على تذليل جميع العقبات وكل الصعوبات كي تظهر البطولة بهذا الشكل المشرف.