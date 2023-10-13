أثنى الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أولي هونيس على المدير الفني الجديد للمنتخب جوليان ناغلسمان، وهنأ الاتحاد الألماني باختياره.



وقال في مقابلة مع شبكتي «أر.تي.إل» و«إن.تي.في»: «إنه مدرب جديد، وشاب. تعافى بشكل كامل الآن، حصل على اجازة طويلة بعد رحيله عن بايرن. ولديه الكثير من النشاط. أنا مقتنع بأنه اكتسب الكثير من القوة».



وأضاف: «الآن المنتخب الألماني بحاجة للتفاؤل، وللكثير من العزيمة والطاقة، وأعتقد أن جوليان هو الشخص المناسب لهذا». وستكون المباراة الودية أمام المنتخب الأميركي غدا السبت هي أول مباراة لناغلسمان، الذي أقيل من تدريب بايرن مارس الماضي، يقود فيها «المانشافت».



وجرى تعيين ناغلسمان مديرا فنيا للمنتخب الألماني خلفا لهانسي فليك، وستكون مهمته هي إعادة «المانشافت» لتحقيق نتائج إيجابية قبل خوض منافسات بطولة أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا العام المقبل.



ويرى هونيس أنه من الإيجابي حصول ناغلسمان على عقد قصير الأمد يمتد فقط حتى بطولة أمم أوروبا التي تقام العام المقبل. وقال: «جوليان يقوم بمجازفة بعقد قصير الأمد، وأيضا الاتحاد الألماني. إذا سارت الأمور بشكل جيد فستكون هناك فرصة ضخمة للطرفين مرة أخرى».



وأضاف: «يجب على الطرفين التركيز على هذا الحدث الضخم، بطولة أمم أوروبا في ألمانيا. هذا لا يحدث كل عام».



أندريش متفاجئ



إلى ذلك، قال لاعب خط وسط باير ليفركوزن، روبرت أندريش، إنه فوجئ بقيام ناغلسمان باستدعائه المنتخب الألماني لخوض المباراتين الوديتين اللتين تقامان في الولايات المتحدة هذا الشهر.



ولعب أندريش ست مباريات من أصل سبع مباريات خاضها الفريق هذا الموسم، لكنه شارك كأساسي في مباراة واحدة فقط مع الفريق الذي يدربه تشابي ألونسو.



وقال أنرديش عقب التدريب الثاني للمنتخب الألماني في فوكسبوروه: «التوقيت كان مفاجئا للغاية بالنسبة لي، لأنه من وجهة نظري الأعوام الخمسة السابقة كنت أقدم فيها مستويات أفضل، وأنا غير راض عن أدائي في هذه اللحظة».



ومع ذلك، كان سعيدا لتلقيه مكالمة هاتفية من المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني ناغلسمان.



وقـــال: «أعتـقـــد أنـنـــي استحققت هذا على مدار سنوات».