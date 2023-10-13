السبيعي لـ «الأنباء»: وقف الحفلات يشمل الفعاليات الصادر لها ترخيص ولا يتضمن إقامة المؤتمرات والمعارض

عاطف رمضان



وجّه مجلس الوزراء بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في البلاد تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وحدادا على أرواح الشهداء الأبرار. وذكر مركز التواصل الحكومي أن ذلك يأتي تأكيدا لموقف الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية ونظرا لما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي.



من جانبه، أعلن وكيل وزارة الإعلام المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي في تصريح لـ«الأنباء»، عن أن وزارة الإعلام ستوقف جميع الحفلات الفنية والغنائية في الكويت اعتبارا من اليوم تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.



وقال السبيعي إن وقف الحفلات سيشمل جميع الفعاليات التي كانت وزارة الإعلام أصدرت ترخيصا بإقامتها في وقت سابق، مؤكدا أن ذلك يأتي تعبيرا عن الموقف الكويتي الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية وخصوصا في هذه المرحلة وما تشهده من تطورات. وأضاف ان وقف الحفلات الفنية والغنائية بموجب تعميم إداري صدر لهذا الشأن بوقف مظاهر الاحتفالات وهو قرار نافذ. وأوضح ان القرار مقتصر على الحفلات الفنية والغنائية فقط، أما إقامة المؤتمرات والمعارض فلا يشملها التعميم. وأشار إلى ان الوزارة ستتواصل مع جميع شركات الإنتاج لإبلاغها بتعليمات التعميم. وبين أن الوزارة تجهز لإقامة معرض الكتاب الذي من المقرر إقامته في الكويت 22 نوفمبر المقبل.



هذا، وجددت الكويت الإعراب عن القلق البالغ إزاء تطورات التصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي جاءت نتيجة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وناشد الوزير المفوض فيصل العنزي، نائب مندوبنا الدائم في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف العنف وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية، خاصة الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسياسة التوسع الاستيطاني.