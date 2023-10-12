الزيارة للمملكة تناولت الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة والأمور ذات الاهتمام المشترك





عاد ‏رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اليوم الخميس إلى البلاد قادما من المملكة العربية السعودية بعد زيارة رسمية على رأس وفد أمني التقى خلالها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود.



وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي: إن الشيخ طلال الخالد بحث خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني وتوسيع أفق التعاون بين البلدين الشقيقين.



وأضافت أن الزيارة تناولت الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة والأمور ذات الاهتمام المشترك.



ووفق البيان أكد وزير الداخلية عمق العلاقات بين البلدين، مشددا على ضرورة زيادة التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما في ضوء الأوضاع الإقليمية والتداعيات التي تشهدها المنطقة.