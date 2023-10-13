قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بزيارة إلى مركز الرعاية النهارية التابع لإدارة مراكز رعاية المعاقين والمعني بتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت وزارة الشؤون في بيان إن الشيخ فراس الصباح اطلع خلال الزيارة على الفصول التدريبية التابعة للمركز ومتطلباته واحتياجاته الأساسية سعيا نحو تمكين وإدماج ذوي الاحتياجات في المجتمع والعمل على تطوير قدراتهم.

ويعد (الرعاية النهارية) من أبرز مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات وإعادة تدريبهم نفسيا واجتماعيا من خلال ممارسة الأنشطة المتنوعة.

ويستقبل المركز أصحاب الإعاقات البسيطة والمتوسطة من عمر 7 إلى 40 عاما ويعمل بطاقم من المشرفين وملاحظي الخدمة الاجتماعية والمتخصصين في مجال علم النفس والاجتماع لتأهيل ذوي الاحتياجات وتطوير إمكانياتهم.