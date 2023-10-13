أكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي قوة الاقتصاد الخليجي ضمن الاقتصادات العالمية الكبرى.



جاء ذلك في تصريح ادلى به لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته مساء أمس الخميس في حفل استقبال اقامه اتحاد مصارف الكويت على شرف رؤساء البنوك الكويتية المشاركين في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين المقامة حاليا بمراكش.



وأوضح البديوي ان القوة الاقتصادية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تستمد مقوماتها من التكامل الاقتصادي الخليجي "ما جعلها تتبوأ مكانة متقدمة في الاقتصاد العالمي".



وذكر ان الناتج المحلي لدول الخليج العربية بلغ 4ر2 تريليون دولار في عام 2022 فيما يتوقع ان يرتفع الى 6 تريليونات دولار بحلول 2050 مؤكدا ان هذه الارقام تعكس مدى نمو ومتانة الاقتصاد الخليجي الذي "يعتبرا رائدا في محيطه العربي والدولي".



وبين ان هذه الريادة تتجلى في العديد من المؤشرات والتقارير الاقليمية والدولية التي تظهر تبوؤ دول المجلس مراتب الصدارة في مختلف مجالات التنمية لافتا ان ذلك يعود الى السياسات والاختيارات الصائبة التي تتبناها دول الخليج.