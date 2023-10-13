دعت إسرائيل سكان القطاع إلى إخلاء المناطق الشمالية.



وحث الجيش الإسرائيلي في بيان، الجمعة، "كافة سكان شمال غزة على إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً من أجل حمايتهم"، وفق تعبيره.

كما أوضح أن السكان لن يتمكنوا من العودة إلا عندما يتم إصدار إعلان آخر يسمح بذلك.



إلى ذلك، أكد أنه سينفذ عمليات بمدينة غزة في الأيام المقبلة، وأمر سكان غزة بعدم الاقتراب من منطقة السياج مع إسرائيل.



وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن الجيش الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتواجد جنوب وادي غزة". وتابع "عليكم التوجه جنوبا حفاظا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم"، وفق تعبيره.



أتى ذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة بوقت سابق أن إسرائيل أبلغتها بضرورة انتقال جميع الفلسطينيين شمالي وادي غزة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن الجيش الإسرائيلي أبلغ المنظمة بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.



كما اعتبر أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة، محذرا من مأساة ووضع كارثي.