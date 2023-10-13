اعتادت حماس خوض المواجهات ضد إسرائيل، لكنها أقدمت في السابع من أكتوبر على رهان محفوف بالمخاطر عبر عملية ألحقت ضررا مهينا بهيبة دولة الاحتلال التي توعدت على إثرها بـ«سحق» الحركة الفلسطينية لاستعادة الردع والثأر لمئات القتلى.



تأسست «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) في ديسمبر 1987 مع بدايات الانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي، على يد ناشطين. وخلال التسعينيات، أصبحت رأس حربة الكفاح المسلح ضد إسرائيل، في وقت انصرفت منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات الى المسار السياسي وعملية السلام التي بقيت غالبية وعودها حبرا على ورق.



على مدى الأعوام، أنشأت الحركة شبكة واسعة من المعونات والخدمات الاجتماعية خصوصا بناء المدارس، ما أكسبها شعبية متزايدة في أوساط الفلسطينيين على حساب السلطة التي رآها كثيرون من أبناء الشعب، فاسدة ومتواطئة مع إسرائيل.



وتسند القيادة السياسية لحماس الى شخصيتين: رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية الذي يتنقل غالبا بين تركيا وقطر، ورئيس المكتب السياسي في غزة يحيى السنوار الذي ينظر إليه كرمز للجناح المتشدد في الحركة.



أما كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، فيقودها محمد الضيف، وهو شخصية يندر ظهورها العلني، ونجا مرارا من محاولات إسرائيلية لاغتياله.



إضافة لدورها في مواجهة الاحتلال، كسبت حماس دورا سياسيا متناميا خلال الأعوام الماضية. وعلى رغم فوزها بالانتخابات التشريعية في 2006، لم تتمكن الحركة، من حجز مكان لها في الحكم.



وتحولت الانتخابات الى أزمة سياسية بلغت ذروتها باشتباكات في غزة انتهت بطرد حماس لحركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع.



وبعد إحكام حماس سيطرتها، قامت إسرائيل التي كانت قد سحبت جيشها وفككت مستوطناتها من غزة عام 2005، الى فرض حصار على القطاع اعتبرته الأمم المتحدة «عقابا جماعيا».

هدنة





وعلى رغم الحصار وعمليات عسكرية شنتها إسرائيل خلال الأعوام الماضية بهدف معلن هو منع إطلاق الصواريخ في اتجاهها، بقيت حماس ممسكة بالسلطة في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة تتحدر غالبيتهم من مهجرين من أراض قامت عليها إسرائيل في العام 1948.



واتفقت الحركة وإسرائيل في 2018 على هدنة طويلة الأمد هدفت الى تحقيق استقرار وتحسن الأوضاع في القطاع الذي يعاني الفقر وارتفاع معدلات البطالة، بوساطة من مصر وقطر والأمم المتحدة.



وبقيت الهدنة ثابتة حتى العام 2021، حين أطلقت حماس عملية «سيف القدس» ردا على الانتهاكات الاسرائيلية للمسجد الأقصى. الا أن الحركة لم تتدخل في المواجهات الأخيرة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في مايو 2023.



ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الفلسطينية جورج جقمان أن عدم قدرة حماس على تحسين الأوضاع في غزة كان من الأسباب التي دفعتها الى شن عملية «طوفان الأقصى».



ويوضح لوكالة فرانس برس «أصبحت الحياة في غزة لا تطاق. نقص في المياه والكهرباء ومعدل البطالة مرتفع جدا. غزة سجن كبير يعتمد على إسرائيل للحصول على الغذاء ولكي يتم ذلك، يجب أن تكون المعابر الحدودية مفتوحة».



وأدت العملية الى مقتل اكثر من 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون، بحسب الجيش. ويشن الأخير قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على غزة أدى الى مقتل 1354 شخصا، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

«رد كبير»



ويعتبر جقمان أن عملية حماس مرتبطة أيضا «بتصعيد اليمين الإسرائيلي المتطرف ضد المسجد الأقصى».



ويشكل الدخول المتزايد للمتطرفين اليهود الى حرم الأقصى «استفزازا» بالنسبة الى الفلسطينيين.



ويوضح جقمان «هذا رمز ديني ووطني في الوقت عينه، ولا يجب التقليل على الإطلاق من أهميته للفلسطينيين»، مشيرا الى أن التوترات المحيطة بالأقصى «كانت فرصة لحماس لشن هجومها».