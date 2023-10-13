

يمكن أن يكون توسُّع شركة ناشئة ناجحة دوليًا أمرًا مثيرًا، لكنه لا يخلو من التحديات. فلكل دولة وصناعة تحدياتها الخاصة للنمو الدولي؛ إذ إن ما ينجح في بلد ما قد لا ينجح بالضرورة في بلد آخر.

- والعالم عبارة عن نسيج متنّوع من الثقافات والأنظمة القانونية وديناميكيات السوق. وبالأدوات الصحيحة والاستراتيجيات الذكية، يمكن للشركات الناشئة أن تتكيف وتنجح في الأسواق حول العالم.

- في هذا التقرير نستكشف أبرز التحديات التي يجب على الشركات الناشئة إدارتها عند الدخول إلى الساحة الدولية، مع الاستشهاد بأمثلة واقعية تسلط الضوء على تعقيدات ريادة الأعمال العالمية.

تحديات تواجهها الشركات أثناء التوسُّع دوليًا

1- التحديات الثقافية

- إن الثقافة أشبه بجبل جليدي لا تظهر إلا قمته ويمكن أن يُغرق الشركة دوليًا إذا لم يتم التحرك حوله بعناية وأناة.

- تفرض الثقافة المحلية تأثيرًا قويًا على استراتيجيات التسويق وتُؤثِّر أيضًا على الممارسات التجارية.

- لذا يُعد الفهم العميق للعادات والقيم والتفضيلات المحلية أمرًا لا غنى عنه للنجاح.

- على سبيل المثال، واجهت ماكدونالدز تحديًا ثقافيًا كبيرًا عند دخول السوق الهندية، حيث تنتشر ثقافة الأكل النباتي.

- لتتماشى الشركة مع قاعدة العملاء التي يغلب عليها الطابع النباتي، قامت بتعديل قائمتها بذكاء.

- وقد تضمن هذا التحوّل تقديم مجموعة متنّوعة من الصلصات والتوابل الحارة، جنبًا إلى جنب مع الأطباق المحلية المُفضلة مثل بطاطس ماسالا.

- وكان لهذه الخطوة الاستراتيجية أعظم الأثر؛ حيث لم تضمن قبول علامة ماكدونالدز التجارية فحسب، بل عززت أيضًا شعبيتها بشكل كبير في الهند.

- يؤكد هذا المثال على الدور الحيوي الذي تلعبه الحساسية الثقافية في التوسُّع الدولي، حيث يمكن أن تكون عاملاً حاسماً فيما إذا كانت الأعمال التجارية ستزدهر أو تتعثر في أسواق جديدة.

- وهكذا، يمكن أن يؤدي فهم الثقافات المحلية واحترامها إلى تحويل التحديات إلى فرص وتحقيق نجاح دائم.

2- ديناميكيات الفريق

- تؤثر القرارات الحاسمة بشأن مستويات التوظيف والاختيار بين الفرق المحلية أو الدولية وعمليات الموارد البشرية بشكل كبير على نجاح المشاريع الدولية.

- غالبًا ما ينطوي توظيف فرق العمل الأجنبية ونقلها إلى بلدان محددة على عمليات معقدة، تمتد على مدى عدة أشهر.

- وبالتالي، تصبح الاستعدادات الدقيقة وفي الوقت المناسب لا تُقدر بثمن في تخفيف التوتر والحفاظ على موارد الشركة.

3- مواءمة المنتج مع السوق المُستهدفة

- قد يكون المنتج ناجحًا في بلد المنشأ، ولكنه قد يحتاج إلى تغيير ومواءمة في الخارج.

- ولعل تجربة نستله في اليابان مثال كلاسيكي على ذلك.

- بعد أن أدركوا أن ألواح الآيس كريم القياسية الخاصة بهم كانت كبيرة جدًا بالنسبة للمجمدات اليابانية، لذلك قاموا بتقليص حجم المنتج، مما يضمن ملاءمة مريحة.

- لو لم تتعرف نستله على هذه المشكلة وتعالجها على الفور، لكان من الممكن أن يؤدي الأمر إلى سلسلة من الخسائر والانتكاسات المحتملة، بما في ذلك الخسائر المالية وتآكل الحصة السوقية وضياع الفرص.

- من خلال مواءمة حجم منتجاتها مع التفضيلات اليابانية، لم تمنع نستله الخسائر المحتملة فحسب، بل استفادت أيضًا من شريحة السوق التي ربما فاتتهم.

- والدرس المستفاد هنا أنه يمكن أن تُحدث التغييرات الصغيرة فرقًا كبيرًا في قبول المنتج.

4- أحداث التسويق المؤسفة

- إن التسويق أشبه بحقل ألغام يمكن أن تكون للخطوة الخاطئة فيه عواقب وخيمة.

- تعلمت شركة بروكتر آند جامبل (P&G) هذا الدرس بطريقة قاسية في منتصف السبعينيات عندما غامروا في السوق اليابانية بحفاضات بامبرز التي تُستخدم لمرة واحدة.

- في الولايات المتحدة، شهدت إعلانات حفاضات بروكتر آند جامبل التي تتخذ طائر اللقلق شعارًا لها رواجًا لدى الآباء الذين يتوقون إلى توديع الحفاضات القماش.

- ومع ذلك، فقد فشل هذا النهج في اليابان، حيث لم يكن لطائر اللقلق أي ارتباط بولادة الأطفال. بدلاً من ذلك، كان الفولكلور الياباني يُفضل ثمار الخوخ العملاق.

- لذا يُعد الفهم الشامل للعادات والتقاليد المحلية أمرًا ضروريًا للنجاح في الأسواق العالمية المتنّوعة.

5- التعقيدات القانونية

- ينطوي إنشاء عمل تجاري دوليًا على التعامل مع تعقيدات قانونية لا حصر لها. حيث يعد الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية أمرًا ضروريًا لتجنّب المشاكل القانونية.

- بالإضافة إلى ذلك، يُعد اختيار الهيكل القانوني المناسب للشركة أمرًا بالغ الأهمية.

- مع الأخذ في الاعتبار قيود الملكية في بعض البلدان، مثل القيود المحددة على الملكية الأجنبية ومتطلبات المساهمين أو الشركاء المحليين.

- إن اختيار نوع الشركة المناسب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتأمين التصاريح اللازمة كلها خطوات أساسية في هذه العملية القانونية المعقدة.

– على سبيل المثال، كان على شركة "إير بي إن بي" Airbnb، وهي شركة تدير سوقًا عبر الإنترنت للإقامات والتجارب قصيرة وطويلة الأجل، التكيف مع اللوائح المختلفة في بلدان مختلفة.

- حيث فرضت بعض الأماكن قيودًا على الإيجارات قصيرة الأجل، بينما فرضت أماكن أخرى التسجيل على المضيفين.

6- التراخيص والتصاريح وحماية الملكية الفكرية

- يمكن أن يختلف تأمين التراخيص والتصاريح اللازمة للشركة بشكل كبير من ولاية قضائية إلى أخرى.

- ولا يضمن حصول الشركة على التصاريح المطلوبة في بلد ما نفس الشيء في بلد آخر.

- تتضمن هذه العملية المعقدة فهم المتطلبات القانونية المتنوعة والامتثال لها.

- بالإضافة إلى التراخيص والتصاريح، فإن حماية حقوق الملكية الفكرية أمر بالغ الأهمية.

- ولعل صراع آبل الطويل مع منافسيها الصينيين أبرز مثال على تحديات حماية الملكية الفكرية في السوق العالمية.

- من الأهمية بمكان أن تعالج الشركة هذه التعقيدات بجد للعمل بسلاسة وحماية ابتكاراتها وأصولها.

كما يتضح لنا من الأمثلة الواقعية مثل ماكدونالدز التي تلبي الأذواق الهندية ومواءمة الآيس كريم من نستله في اليابان، فإن القدرة على التكيف واحترام المعايير المحلية والتنقل في تعقيدات الأسواق المتنوعة هي حجر الزاوية للنجاح الدولي.

- التوسُّع دوليًا هو رحلة مثيرة مليئة بالفرص والعقبات التي تختبر همة الشركات الناشئة. لا تضيف كل عقبة يتم التغلب عليها إلى خبرة الشركة فحسب، بل تفتح أيضًا إمكانات الوصول والتأثير العالميين الأوسع نطاقًا، مما يخلق منظمة أكثر مرونة وقابلية للتكيف.

- قد لا يكون التوسُّع الدولي سهلاً، ولكن مع الإعداد الصحيح والعقلية الحريصة والالتزام الثابت بفهم التنّوع العالمي واحتضانه، يمكن أن يكون مغامرة مجزية للغاية تدفع الشركات إلى طرق آفاق جديدة من النجاح.