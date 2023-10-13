أبقت منظمة "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير للعامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى علامات على مرونة الاقتصاد العالمي خلال عام 2023 حتى الآن، وتتوقع المزيد من ارتفاع الطلب في الصين.

وأوضحت المنظمة في تقريرها الشهري نمو الطلب على النفط بمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا هذا العام، و2.2 مليون برميل يوميًا في 2024.

وأضافت أن في عام 2024 من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي العالمي القوي في ظل التحسن المستمر في الصين إلى تعزيز استهلاك النفط بشكل أكبر.

وخفضت توقعاتها للطلب على نفطها هذا العام بمقدار 0.1 مليون برميل يوميًا عن تقديرها الصادر الشهر السابق عند 29.1 مليون برميل يوميًا، لكنه يزيد 0.7 مليون برميل يوميًا عن عام 2022

كما أشار التقرير إلى ارتفاع إنتاج "أوبك" من النفط خلال سبتمبر على الرغم من تخفيضات الإمدادات التي تعهد بها تحالف "أوبك+".