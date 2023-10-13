تصدر الملياردير "برنارد أرنو" - البالغ من العمر 74 عامًا - وهو رئيس شركة السلع الفخمة "إل في إم إتش" قائمة "فوربس" لأثرياء العالم بثروة قدرها 211 مليار دولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي يتصدر فيها مواطن فرنسي.

إذ أضاف "أرنو" 53 مليار دولار إلى ثروته خلال العام الماضي مع ارتفاع سهم "إل في إم إتش" – التي تضم علامات تجارية منها "لويس فيتون" و"كريستيان ديور" و"تيفاني" – بنسبة 18%، مما منحه أكبر مكاسب بين مليارديرات العالم.

وتراجع "إيلون ماسك" من المركز الأول في العام الماضي إلى الثاني هذا العام، مع تراجع سهم صانعة السيارات الكهربائية "تسلا" بحوالي 50%، بعدما استحوذ على "تويتر" – التي تعرف حاليًا باسم "إكس" – مقابل 44 مليار دولار في أبريل 2022.

وتضم قائمة المجلة في نسختها السابعة والثلاثين 2640 مليارديرًا - بانخفاض من 2668 مليارديرًا في 2022 - بثروة إجمالية قدرها 12.2 تريليون دولار.

ولا تزال الولايات المتحدة تضم أكبر عدد من المليارديرات إذ تضم 735 عضوًا بالقائمة بثروة إجمالية 4.5 تريليون دولار، وظلت الصين في المرتبة الثانية، وضمت القائمة 150 وجهًا جديدًا هذا العام منها لاعب الجولف "تايجر وودز" بثروة 1.1 مليار دولار.

وشمل التصنيف 337 سيدة هذا العام، ولكن لا زالت الفرنسية "فرانسواز بيتنكور مايرز" أغنى امرأة في العالم والتي أسس جدها شركة التجميل "لوريال"، إذ تبلغ ثروتها 80.5 مليار دولار.

وجاء الملياردير المصري "ناصف ساويرس" في المركز 305 على مستوى العالم بثروة قدرها 7.4 مليار دولار.

واحتل "حسين سجواني" رئيس مجلس إدارة "داماك العقارية" المركز 611 بثروة 4.5 مليار دولار، و"عبدالله الغرير" مؤسس "بنك المشرق" في الترتيب 982 إذ تقدر ثروته عند 3 مليارات دولار، و"عبدالله الفطيم" الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ "مجموعة الفطيم" جاء في المركز 1272 بثروة 2.4 مليار دولار.