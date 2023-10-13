عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الجمعة ليقترب سعر خام برنت من 88 دولارًا للبرميل، مع استمرار متابعة الأسواق للصراع في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 2.13% أو 1.83 دولار إلى 87.83 دولار للبرميل، في تمام الساعة 10:38 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 2.24% أو 1.86 دولار عند 84.77 دولار للبرميل، بعد ثلاث جلسات من التراجع لتقترب من مستوى 85 دولارًا

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن تراجع أسعار النفط مؤخرًا من مستوى يقترب من 100 دولار للبرميل يظهر أن الأسعار ارتفعت بما يكفي لبدء تآكل الطلب، رغم أنها لا تزال تتوقع استهلاكًا عالميًا قياسيًا هذا العام، وذلك حسبما نقلته "بلومبرج".

وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي "ألكسندر نوفاك" أن سعر النفط الحالي يأخذ في الاعتبار الصراع في الشرق الأوسط ويظهر أن المخاطر الناجمة عنه ليست مرتفعة.