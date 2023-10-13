يعمل رواد الأعمال بجد لبناء ثرواتهم من خلال خلق قيمة في السوق وإيجاد طرق فريدة لحل المشكلات. ويتضمن ذلك في كثير من الأحيان تخصيص نسبة مئوية من أرباحهم في حسابات التوفير لتكون بمثابة تحوط لرفاهية شركاتهم أثناء فترات تراجع السوق أو وسيلة لجني الأرباح، ورفع صافي ثرواتهم.

- ولكن العالم يتغير، ومعه يتغير مفهوم القيمة. ومن ثمَّ، يحتاج رواد الأعمال إلى فهم هذا المشهد المُحدث للاستفادة من هذه التغييرات ومواصلة بناء ثرواتهم.

- تُعرف القيمة تاريخيًا بأنها الأموال والأصول المادية (مثل الأراضي والممتلكات) وغيرها من مكوّنات بناء القيمة الصافية. ومع ذلك، فإن العقلية الجماعية والحديثة قد غيرت ما يعنيه مصطلح "القيمة" في عالم اليوم.

- ما يعتبره الناس قيّمًا اليوم اختلف عما كان عليه قبل 20 عامًا. بعد أن أصبحت أنماط حياة الكمبيوتر المحمول أو "البدوي الرقمي" رائجة.

- وبدأ أصحاب الأعمال في الاستثمار في فرص أخرى بديلة مثل العملة الرقمية ووسائل أكثر مرونة لخلق القيمة.

- أدى ذلك إلى إحداث تحول في توزيع الثروات، حيث أخذ جيل الألفية وجيل زد زمام المبادرة في القوة الشرائية، وغيّر مفهوم القيمة.

- ومن الجدير بالملاحظة أن الأجيال الشابة تُقدر عامل التجربة على المنتجات أو الأشياء الملموسة، وتستخدم أصولها لإثراء تلك التجارب الحياتية.

- على سبيل المثال، إذا عُرض على شباب في مقتبل العمر مبلغ 100 ألف دولار نقدًا أو نفس المبلغ في تجارب السفر، فسوف يختار معظمهم خيار السفر.

- لذا أصبح لزامًا على أي رائد أعمال أن يعرف ما يُعتبر أصلا قيّما حتى يسخر وقته وطاقته وموارده في سبيل اقتنائه، وكذلك نوع الشركة التي يجب أن يستثمر فيها ويكون جزءًا منها في عالم اليوم.

- سيّما وأن رواد الأعمال كانوا يحتفظون في السابق بمخزون كبير من النقد في حساب توفير لدعم الأعمال التجارية.

- ولكن مع انهيار البنوك الأخير، يبحث رواد الأعمال الآن عن ملاذات أخرى آمنة لضمان بقاء قيمتها وقيمة شركتهم.

ما يحتاج رواد الأعمال إلى معرفته في ظل الاتجاهات العالمية المتغيرة

كيف تتغير القيمة؟

- تتغير القيمة في شكل التداول. في البدء تعودنا على تداول الخرز والأرز، ثم قمنا بتقييم العملة الورقية، والآن انتقلنا إلى البلوك تشين والعملات الرقمية.

- مع استمرار التكنولوجيا في تسريع وتيرة التقدم البشري، من المُرجح أن تتغير الأصول الفعلية التي نستخدمها لترمز إلى القيمة.

- وذلك لأن الطريقة التي نُقدر بها وقتنا وطاقتنا وتجربتنا الحياتية تتطور إلى ما هو أبعد من مجرد البقاء على قيد الحياة.

- تتعطل الأنظمة القديمة لقيمة الكسب والاستثمار والقيمة المتراكمة، وهذا يؤدي إلى إيجاد معنى مختلف لما يمكن أن تكون عليه القيمة.

- وبدلاً من المنازل والسيارات والممتلكات، يجد الناس قيمة أكبر في الحرية، ومنها حرية التجربة وحرية التعبير وحرية الفرص.

- وهكذا، لم تعد العملات الورقية والأصول الملموسة هي الخيار الأفضل.

- في الواقع، تشير الدراسات إلى أن الاتجاه المتزايد للدول لإنشاء طرق تجارية بديلة أصبح مصدر قلق لرواد الأعمال بشأن القيمة طويلة الأجل للدولار.

- يبحث رواد الأعمال خارج الولايات المتحدة الأمريكية عن العملات الدولية والفئات الأخرى للتنويع حتى تبقى ثرواتهم وأعمالهم مزدهرة.

- وهم يبحثون عن الأصول التي تحتفظ بقيمتها والتي يقدرونها شخصيًا، بدلاً من وضع العملة الورقية في حساب مصرفي أو في معدات الشركة وأجهزة الكمبيوتر باعتبارها الخيارات الوحيدة.

- الأساليب الوحيدة المجرّبة والحقيقية ليست كافية؛ إنهم يريدون التنويع مع فئات الأصول الأخرى كأسلوب للتحوط.

قد يشمل ذلك: جمع الأصول المادية مثل اللوحات الفنية أو الأحجار الكريمة أو المقتنيات الثمينة.

كيف يُنظر إلى القيمة؟

- بسبب الجائحة، صار الناس يقدرون وقتهم كأصل قيّم أكثر من الأجيال السابقة، ويشعرون أنهم بحاجة إلى تحقيق أقصى استفادة من حياتهم بكل طريقة ممكنة.

- لم يُعد لدى الناس وقت يضيعونه، وهذا هو السبب في أن رواد الأعمال صاروا أصغر سنًا ويبدأون أعمالهم في وقت مبكر من الحياة.

- أدت هذه الصحوة إلى اختلاف كبير فيما يعتبره الناس ذا قيمة وكيفية إدارة الشركة.

كيف يتم اختبار القيمة؟

- إذا كنت ترغب في دعم عملك من خلال التحوط ضد التضخم أو انكماش السوق، ففكر في كيفية زيادة محفظتك من الأصول.

- ترتبط كيفية اختيار شخص ما لأصوله ارتباطًا مباشرًا بحياته والأغراض التي يحتاجها لخدمته.

- على سبيل المثال، يحب بعض الناس جمع الأعمال الفنية أو تعليقها على جدرانهم أو عرضها بكل فخر في معارضهم.

- في حين يمتلك جامعو اللوحات الآخرون قبوًا لم يدخلوه في السنوات العشرين الماضية، حيث يتجمع الغبار على اللوحات التي تم توارثها على مدى الأجيال الستة الماضية.

- بالنسبة لمالك القبو، فإن 30 مليون دولار من الأعمال الفنية التي اشتراها لا تناسبه.

- لذلك، قد لا تعتبر المجموعة الفنية لمالك القبو ذات قيمة بالنسبة له لأنها لا تثري حياته وهناك تكلفة مرتبطة بصيانتها.

- إنه قرار شخصي يتجاوز المصلحة المالية ولكنه يتضمن أيضًا اعتبارات الرفاهية العقلية والعاطفية.

- ومع ذلك، بالنسبة لجامع الأعمال الفنية الذي يقضي وقتًا في الإعجاب بضربات الفرشاة للوحات الانطباعية في معرضه كل أسبوع.

- قد يشعر هذا الشخص أن مجموعته الفنية تنمي إبداعه وسعادته، وبالتالي تجلب قيمة لحياته.

- بشكل عام، الأمور مختلفة الآن. إذ إن هناك فرقا كبيرا بين المادة والتجربة الحية.

- التجربة الحية هي ما تقدره أجيال اليوم فوق أيّ شيء آخر. ومن وجهة نظرهم، يجب استخدام الأصول لرفع مستوى الحياة والشعور بالسعادة، وهذا هو السبب في أن السفر أصبح مرغوبا فيه للغاية.

- يرتبط مفتاح الأصول التي تعتبر ذات قيمة عالية اليوم، ولو جزئيًا، بقدرتها على التداول بسهولة لخلق مزيد من التجارب الحية.

- أو تصفيتها لتحويلها أو نقلها أو تلبية الاحتياجات الشخصية أو التجارية الفورية الأخرى. لذلك، كلما كانت الأصول أكثر مرونة، زادت قيمتها الذاتية.

- بسبب سوق الإسكان الحالي وسوق الأسهم وفرص الاستثمار التقليدية الأخرى، يطرح الناس أسئلة مختلفة حول أصولهم المادية القيمة.

- لذلك، عند شراء أصل، كن واضحًا بشأن ما سيفعله هذا الأصل لك، وكيف سيحتفظ بقيمته، وما إذا كان سيوفر لك المزيد من التدفق النقدي أو يمنحك المزيد من الوقت أو حرية الموقع.