نزل الآلاف الجمعة في بغداد وعمان وطهران في تظاهرات دعما للفلسطينيين وتنديدا بالقصف الاسرائيلي على قطاع غزة، في سابع أيام الحرب بين الاحتلال الاسرائيلي وحماس التي أعقبت هجوما مباغتا شنته الحركة على اسرائيل.



وغصت ساحة التحرير في بغداد بآلاف المتظاهرين الذين لبوا دعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وردد المشاركون هتافات «كلا كلا للاحتلال» و«كلا كلا أميركا» و«كلا كلا اسرائيل».



كما رسم علم اسرائيلي ضخم على الأرض ليدوس عليه المتظاهرون، وفق فرانس برس.



ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية والفلسطينية، وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.



وقال أبو كيان أحد منظمي التحرك والمنتمي الى التيار الصدري لفرانس برس إن «التظاهرة هي شجب واستنكار لما يحصل في فلسطين المحتلة، ما يحدث من سفك دماء وانتهاك حقوق».



في محيط ساحة التحرير حيث جرت الظاهرة، فرضت اجراءات أمنية مشددة من قبل التيار الصدري. وانتشرت القوات الأمنية العراقية كذلك بكثافة.



وفي عمان، تجمع الآلاف في وسط العاصمة الأردنية استعدادا للتظاهر عقب صلاة الجمعة تضامنا مع قطاع غزة ودعما لـ «المقاومة» الفلسطينية في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



وتوافد أكثر من 10 آلاف شخص الى وسط عمان بالقرب من المسجد الحسيني الكبير، بناء على دعوات من عدة جماعات للتظاهر، وسط تواجد أمني كثيف، وفق فرانس برس.



وفي إيران، نزل الآلاف الى الشوارع في طهران ومدن أخرى دعما لقطاع غزة.



ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وعلم الجمهورية الإسلامية وفلسطين ورايات حزب الله وحملوا لافتات كتب عليها «الموت لأمريكا» و«الموت لإسرائيل»، على ما أفادت فرانس برس.



كما جرت تظاهرات في مدن أخرى عبر إيران أحرق المحتجون خلالها أعلاما أميركية وإسرائيلية.



وصدرت دعوات الى تحركات الجمعة في أنحاء مختلفة من العالم تضامنا مع الفلسطينيين وقطاع غزة.