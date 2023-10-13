انضمت شركة «ميتا بلاتفورمز» لمنصات التواصل الاجتماعي المالكة لفيسبوك، إلى منصة «اكس» وأعلنت الجمعة أنها تتخذ خطوات لإزالة محتوى يتضمن إشادات ودعما كبيرا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحرب التي تتعرض لها غزة، من منصاتها، بعد أن وبخ الاتحاد الأوروبي شركات التواصل الاجتماعي على عدم فعل ما يكفي لمعالجة ما يعتبرها معلومات مضللة.



وقالت «ميتا» إن في الأيام الثلاثة التالية للهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر الجاري، أزالت أو أضافت علامة تميز المحتوى المقلق على أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية.



وأشارت الشركة إلى أنها وسعت بشكل مؤقت تطبيقها لسياسة إزالة المحتوى الذي يحرض على العنف وخطاب الكراهية والمحتوى الذي يحدد بوضوح هوية محتجزين لدى حماس حتى إن كان منشورا للتنديد أو للتوعية بالموقف.



وقالت إن المحتوى الذي يضم صورا بتشويش على أوجه وإصابات الضحايا لا يزال مسموحا لكن منصاتها ستعطي الأولوية لسلامة وخصوصية الرهائن إذا لم تتمكن من إجراء تقييم واضح للمحتوى.



قبل ذلك، أعلنت منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، أنها أزالت أو صنفت مئات الحسابات المتعلقة بحماس وعشرات الآلاف من المنشورات في الأيام التي أعقبت عملية «طوفان الأقصى» ضد إسرائيل.



وكتبت الرئيسة التنفيذية للشركة ليندا ياكارينو في رسالة ردا على انتقادات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وقالت: «اتخذنا إجراءات لإزالة أو تصنيف عشرات الآلاف من المنشورات».



وكانت الرسالة موجهة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون الذي انتقد مالك المنصة الجديد إيلون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي.



وطالب بروتون في رسائل أرسلها إلى ماسك ومارك زاكربرغ الذي تضم مجموعته ميتا فيسبوك وإنستغرام، بتقديم تفاصيل حول طريقة إزالة «المحتوى غير القانوني والمعلومات الكاذبة» من منصاتهما بما يتماشى مع قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.



ويحظر هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس، المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت تحت طائلة دفع غرامات تصل إلى 6% من مبيعات الشركة العالمية الإجمالية.



وجاء في رسالة ياكارينو أن الشركة حذفت مئات الحسابات المرتبطة بحركة حماس. كما أزالت منشورات تتضمن «خطابا عنيفا ومواد إعلامية تم التلاعب بها».