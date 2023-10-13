أعلن زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي ستيف سكاليس انسحابه من سباق رئاسة مجلس النواب بعد فشل حزبه في حل الانقسامات بين صفوف نوابه، مما يفاقم أزمة المجلس «المشلول» منذ نحو 11 يوما.



وكان سكاليس - وهو نائب جمهوري عن ولاية لويزيانا - فاز في تصويت غير رسمي للحلول محل رئيس مجلس النواب الأميركي السابق، كيفن مكارثي، الذي عزل من منصبه في الثالث من أكتوبر الجاري، بمبادرة من نواب من حزبه موالين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.



الا أن سكاليس قرر سحب ترشحه بعد أن فشل في الحصول على الدعم الكافي للفوز بالمنصب، وذلك بسبب الخلافات بين النواب الجمهوريين المنقسمين بين جناح معتدل وآخر متشدد موال لترامب.



وفي تصريح بشأن انسحابه، قال سكاليس إن ترشحه للمنصب كان مغامرة كبيرة. وأضاف «لقد أخبرت زملائي بأنني أسحب اسمي كمرشح لمنصب رئيس مجلس النواب».



وبانسحاب هذا النائب الجمهوري، باتت مهمة إيجاد زعيم جديد لمجلس النواب الأميركي - الذي علقت معظم سلطاته بسبب العزل المفاجئ لرئيسه - مهمة بالغة الصعوبة.