نددت كوريا الشمالية الجمعة بوصول حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية ووصفته بأنه استفزاز قد يؤدي إلى «ظروف كارثية لا يمكن معالجتها».



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن زيارة حاملة الطائرات أظهرت أن المخطط الأميركي لشن هجوم نووي على كوريا الشمالية قد وصل إلى «المرحلة الأكثر خطورة» مضيفة أن هذا يعني أن احتمال «اندلاع حرب نووية وصل إلى مرحلة متقدمة».

وقالت الوكالة في تعليق «إنه استفزاز عسكري سافر يقود الوضع إلى ظروف كارثية لا يمكن معالجتها».



ووصلت حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريغان، التي تعمل بالطاقة النووية، ومجموعتها الهجومية إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية الخميس في زيارة تستغرق خمسة أيام بعد تدريبات للحلفاء بالمياه القريبة في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية.



وأجرت قوات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مكثفة هذا العام شملت حاملات طائرات أميركية وغواصات وقاذفات قنابل متقدمة. وقال البلدان إن المناورات هدفها الاستجابة بشكل أفضل لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.



ووصفت كوريا الشمالية التدريبات بأنها تمرين تمهيدا لغزوها.