ضمن سلسلة لقاءات وزير المالية فهد الجارالله خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، استقبل اليوم أمين عام وزير المالية في سلطنة عمان ناصر بن خميس الجشمي، وتم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية في إطار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.



يأتي هذا اللقاء ضمن لقاءات الوزير خلال المشاركة الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش المنعقدة خلال الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر 2023 في مراكش.