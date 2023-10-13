ضمن سلسلة اجتماعات وزير المالية فهد الجارالله خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، استقبل اليوم وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية زينة زيد طوقان، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز دور مكتب المدير التنفيذي للبنك الدولي لخدمة الدول الأعضاء فيه، والذي يضم 11 دولة عربية.



يأتي هذا اللقاء ضمن لقاءات الوزير خلال المشاركة الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش المنعقدة خلال الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر 2023 في مراكش.