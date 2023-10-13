لقي مدرس حتفه في هجوم بسكين في مدرسة بمدينة أراس بشمال فرنسا الجمعة. وقالت السلطات إنه تم إسناد التحقيق في الواقعة إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب.



وأضافت السلطات في إقليم بادوكاليه أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به الذي أصاب مدرسا ثانيا وحارس أمن في المدرسة خلال الهجوم.



وقال مصدر بالشرطة إن المشتبه به شيشاني من مواليد روسيا وهو طالب سابق في مدرسة ليسيه جامبيتا الثانوية التي وقع فيها الهجوم.



وأضاف المصدر ان الرجل من المدرجين على قائمة الأشخاص المعروفين بأنهم يشكلون خطرا أمنيا.



ولم تؤكد الشرطة التقارير الإعلامية التي أفادت بأن المهاجم هتف «الله أكبر» وقت الهجوم. وذكرت قناة (بي.إف.إم) أنه يبلغ من العمر حوالي 20 عاما.



وأضافت ان القتيل مدرس لغة فرنسية، بينما أصيب مدرس رياضيات بطعنات. وأشارت الى أن التلاميذ بقوا في فصولهم لسلامتهم.



وقال مكتب الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون متجه إلى أراس. وكان ماكرون قد حث الفرنسيين في خطاب تلفزيوني الخميس على البقاء متحدين والحيلولة دون جلب الصراع بين إسرائيل وحماس إلى فرنسا.



وقالت الشرطة إنها ألقت أيضا القبض على شقيق المهاجم.