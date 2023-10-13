

عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية الإدارات المدرسية إلى ضرورة استكمال بيانات الطلبة في الأنظمة.



وقالت مديرة إدارة نظم المعلومات بوزارة التربية هدى المطيري في كتاب وجهته لوكيل التعليم العام: يرجى إصدار تعميم على المناطق التعليمية بضرورة إبلاغ المدارس بعمل التالي:



1- الانتهاء من إدخال الجدول المدرسي للفصول.



2- الانتهاء من توزيع الطلبة على الفصول.



3- إدخال التسلسل الدراسي للطلبة.



وأضافت انه في حال عدم وجود بيانات معلم في النظام في المدرسة فمن الضروري مراجعة المنطقة التعليمية لاستكمال إجراءات تحديد مركز العمل في نظام سجل المعلم في المراقبة المختصة حتى يظهر الاسم في المدرسة.