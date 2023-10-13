يستمر عدد كبير من النجوم بتوجيه رسائل دعم الى الشعب الفلسطيني في ظل الاحداث الاليمة التي يمر بها.

ولعل أبرز المعلقين كانت سفيرة لبنان إلى النجوم فيروز، إذ نشرت صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك» مقطع ڤيديو يحوي مقاطع من أغانيها حول فلسطين كأغنية «خذوني الى بيسان» وأغنية «سنرجع يوما الى حينا» وكذلك أغنية «زهرة المدائن». وأيضا أغنية «الغضب الساطع آت». وقد تمت مشاركة الڤيديو مئات المرات. ونشر الڤيديو تحت تعليق: «للقدس سلام آت آت آت».

وفور نشره، تفاعل الجمهور مع الڤيديو بكثافة، معلنين تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومشيرين الى الرابط القوي والتاريخي بين فيروز وصوتها وأغنياتها التي ارتبط كثير منها بفلسطين.

وجاء في بعض التعليقات: «من أجمل ما غنت السيدة فيروز عن فلسطين «وصوتك هو السلام يا ملكة» و«بجياد الرهبة.. البيت لنا» و«سلام آت مهما طال الزمان»، و«كنا كل ما نسمعها عيونا تدمع مع إنه كنا صغار وجسمنا يقشعر ونحس بالانتماء الكبير.. يا رب النصر من عندك» و«الله عليكي يا فيروز.. كل ما يخرج من حنجرتك يسجل في قلوبنا».