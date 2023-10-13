ضمن سلسلة اجتماعات وزير المالية فهد الجارالله خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش، التقى اليوم بمدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي د.جهاد أزعور، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الكويت وصندوق النقد الدولي في عدد من المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة، كما شكر الوزير بعثة الصندوق بشأن مشاورات مراجعة المادة الرابعة الخاصة بالإصلاحات المالية والاقتصادية.

حضر اللقاء مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية عبدالعزيز الملا، ومدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية د.عبدالعزيز العصيمي.

يأتي هذا اللقاء ضمن لقاءات الوزير خلال المشاركة الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش المنعقدة خلال الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر 2023 في مراكش.