ليلى الشافعي

أعلنت الحملة الشعبية الكويتية لدعم فلسطين عن جمع أكثر من 3 ملايين دينار حتى الخامسة مساء اليوم.

وقد أطلقت الحملة الشعبية لدعم فلسطين تحت عنوان (فزعة لفلسطين) برعاية وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية لجمع تبرعات من الجمعيات الخيرية لتوفير مستلزمات إغاثية وطبية ووقود ودعم للمستشفيات بقطاع غزة.

وصرح المنسق في الحملة عبدالعزيز الإبراهيم بأن الحملة جزء من الواجب الإنساني والوطني تجاه الشعب الفلسطيني للمساهمة في توفير الاحتياجات والتخفيف من وطأة الوضع المأساوي، لافتا الى ان الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة وهيئة شؤون القصر وشركات أخرى شاركت في حملة التبرعات بجانب الجمعيات الخيرية، مثمنا فزعة أهل الخير في الكويت لفلسطين والعمل على تخفيف الجراح والوقوف بجانب إخواننا الفلسطينيين.