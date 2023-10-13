أعلنت الأمم المتحدة أنها «اضطرت إلى تعليق المساعدات الإنسانية إلى سورية بسبب الغارات الإسرائيلية» على مطاري دمشق وحلب ما أدى الى تعليق العمل فيهما، مؤكدة ضرورة «عدم تصعيد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي».

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الأممية «ستضطر إلى التوقف مؤقتا عن تسليم المساعدات الإنسانية إلى سورية عن طريق الجو، بسبب تعطيل المطارات الدولية في دمشق وحلب نتيجة لهجوم إسرائيلي».

وأضاف دوجاريك: «حقيقة إن مطاري حلب ودمشق لا يعملان يعني أننا سنضطر إلى تعليق الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة مؤقتا، والتي تستخدم كلا المطارين لتنفيذ برامج إنسانية لسورية».

وجدد المسؤول الأممي تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة «عدم جواز تصعيد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي»، مشيرا إلى أن «الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويذكر أنه تجب حماية المدنيين والبنية التحتية بموجب القانون الإنساني الدولي».

وكانت وزارة النقل السورية أعلنت توقف مطاري دمشق وحلب، وقامت بنقل رحلات الطيران المجدولة من المطارين حتى يوم السبت إلى مطار اللاذقية.

وقالت، في بيان، إنه «على أثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطاري دمشق وحلب الدوليين وخروجهما عن الخدمة. تقرر تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر المطارين (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عما سمّته «مصدرا أمنيا»، قوله إن طائرات إسرائيلية استهدفت مطار دمشق الدولي من الأجواء الفلسطينية، في حين قصفت طائرات أخرى بصواريخ موجهة، من فوق المياه الإقليمية قبالة السواحل السورية، مطار حلب الدولي. وأدى القصف الى تضرر مدرجات المطارين ما استدعى وقف الحركة.