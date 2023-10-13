مع ارتفاع حدة المواجهة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة وما حولها، يسود حال من التوتر في الدول المحيطة، لاسيما سورية التي باتت سماؤها ساحة معركة رديفة على ما يبدو بعد تبادل القصف في الجولان المحتل، والغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطاري دمشق وحلب. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الأجواء السورية تعج بطائرات التجسس والاستطلاع «المجهولة»، وذلك وفقا لما وصفها المرصد بـ «مصادر خاصة من الدفاع الجوي»، حيث تكمن مهمة هذه الطائرات برصد التحركات الإيرانية على الأرض ومراقبة الأوضاع بشكل عام، لاسيما مع الأحداث الراهنة بفلسطين» بحسب المصادر التي قال انه لم تصدر أي أوامر باستهدافها أو إسقاطها، حيث إن بعضها يحلق في مجالات الدفاعات الجوية والبعض الآخر في الجولان المحتل بمجالات أخرى.

يذكر أن مناطق سورية عدة شهدت تحركات متصاعدة للميليشيات التابعة لإيران، تتمثل بتغير مواقع ونقل سلاح وذخيرة من مكان لآخر، خصوصا بعد الضربات الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب الخميس. وقال المرصد انه تمكن من رصد عمليات إعادة تموضع عدة قامت بها الميليشيات التابعة لإيران في دمشق وريفها وحمص ودير الزور، تخوفا من ضربات إسرائيلية جديدة، حيث جرت عمليات نقل أسلحة وذخائر لمواقع تعتقد الميليشيات أنها أكثر أمنا من سابقتها، كما أوعزت لعناصرها بالاستنفار ورفع الجاهزية في المناطق آنفة الذكر.